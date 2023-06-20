GÜNCELLEME - Mersin merkezli 5 ildeki "tefecilik" operasyonunda 25 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin merkezli 5 ilde "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilikle haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 36 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin, İstanbul, Antalya, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 25'i yakalandı.

İkametlerinde bulunamayan 11 şüpheli aranıyor.

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