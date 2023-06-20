Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kötekler Mahallesi Kışla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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