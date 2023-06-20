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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü

AA

Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazipaşa Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki F.G'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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