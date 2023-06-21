Gülnar'a 2 yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için 2 helikopter konuşlandırıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen 2 yangın söndürme helikopteri, ilçeye gönderildi.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev alacak hava araçları, merkez ve Büyükeceli Mahallesi'nde konuşlandırıldı.

Tek seferde yaklaşık 2,5 ton su atma kapasitesine sahip helikopterler, orman yangınlarında kullanılacak.

Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, hava araçlarının, yangınlarla mücadeleye güç katacağını kaydetti.

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