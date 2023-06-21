Mersin'de yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar oluştu.

E.K. idaresindeki 01 AJZ 590 plakalı otobüsün motor kısmı, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı.

Yangını fark edip aracı durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

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