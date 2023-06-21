Seç Market'in esnaf dostu iş modeli Mersin'de tanıtıldı

MERSİN (AA) - Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market'in, esnaf dostu iş modelini anlatmak üzere iş ortaklarıyla bir araya geldiği "2023 Yılı Bölgesel Road Show" toplantısı Mersin'de yapıldı.

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, kentteki bir otelde düzenlenen programda, esnafı rekabet ortamında geliştirmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Seç Market'in 81 ilde 2 bin 500 üzerinde bayisinin olduğunu belirten Sekmen, marketlerinin hızlı bir şekilde büyüdüğünü kaydetti.

Sekmen, Türkiye'de 2000'li yılların başında modern perakendenin hızla büyüdüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"O dönemlerde gıda perakendesi sektörüne baktığımızda 4'te 3'ü geleneksel dediğimiz bakkal, market gibi yapıların kontrolü altındaydı. 4'te 1'ini de modern mağazalar veya zincir mağazalar oluşturuyordu. Aradan geçen 20 yılda ise bu denge değişti. Şu anda yüzde 60 civarında modern perakende yaygın duruma gelmiş durumda. Aslında bu çok iyi bir şey. Biz de modern perakendeyi büyütmek zorundayız çünkü modern perakende kaliteli ürünleri uygun şekilde hızlı olarak tüketiciye ulaştırmanın rolü. Bu arada da bir kayıp yaşadık, bakkal kültürü. Çünkü esnafımız modern perakende ile rekabet edemez duruma geldi. O kültürün kaybolmasını kimse istemez. Seç Market olarak burada çözüm olduğumuzu iddia ediyoruz. Esnaf samimiyetini, işletmesini modern perakendecilikle birleştirip aslında esnafı değiştirmeden modern bir perakende esnafına dönüştürüyoruz. Seç Market olarak bu vizyonla yola çıktık."

- "Esnafı işin ortasında konumlandırmamız gerektiğine inanıyoruz"

Sekmen, Seç Market'in sisteminde her esnafın kendi işinin patronu olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Zincir mağaza olmadıklarına dikkati çeken Sekmen, "Biz bu dönüşümde esnafı işin ortasında konumlandırmamız gerektiğine kesinlikle inanıyoruz. Esnafın o kültürü yaşatması, ticaretini yapması çok önemli." dedi.

Sekmen, Yıldız Holding'in üretim, marka, pazarlama, tedarik zinciri ve perakende alanındaki birikimleri esnafın kullanımına sunduklarını vurguladı.

Esnafa birçok avantaj sunduklarını anlatan Sekmen, "Şu anda 7 bin kişilik bir ekosistem. 7 bin kişinin 'Beraberce güçlenelim, çalışalım, daha çok kazanalım' dediği ekosistemin mutlaka ülke ekonomisine faydası vardır. Bu ekosistemi büyüttükçe bu katkı daha çok artacaktır. Seç Market olmak isteyen, bu heyecanı duyan tüm esnafımıza kapımız açık." diye konuştu.

Sekmen, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

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