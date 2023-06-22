Akkuyu NGS'nin inşaat sahası havadan görüntülendi

İltihabı azaltmak için en iyi 9 takviye!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahası helikopterle havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı 27 Nisan'daki İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni ile "nükleer tesis" statüsüne kavuşan Akkuyu NGS'de çalışmalar sürüyor.

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak projede, dört ünitede de inşaat ve montaj işlemleri eş zamanlı yürütülüyor.

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülen Akkuyu NGS'de ilk reaktörün bu yıl devreye alınması planlanıyor.

Projenin sahası, helikopterle havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.