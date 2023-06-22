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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de bahçeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

AA

Mersin'de bahçeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

MERSİN (AA) - Silifke'de bahçeden ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Keben Mahallesi Değirmendere mevkisinde bulunan meyve bahçesinde başlayan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve yaklaşık 30 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle meyve bahçeleri zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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