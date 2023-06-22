Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 4 yakınının yargılanmasına devam edildi.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki beşinci duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar anne S.Y, büyükanne A.Y. ve suça sürüklenen ağabey O.Y'nin yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, kayınbabası H.Y. tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia eden S.Y'nin İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek rapor alınması için randevu tarihinin beklendiğini anımsattı.

Sanıkların mevcut halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

- Olay ve dava süreci

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler, 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp kız çocuğunun cansız bedenini bulmuştu.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası H.Y. hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne A.Y, anne S.Y. ve ağabey O.Y için de "suçluyu kayırma" suçundan hapis cezası istenmişti.

H.Y. hakkında, gelini S.Y'ye karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A.Y'ye karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame, dava dosyasıyla birleştirilmişti.

İddianamede, Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu ve olay raporlarında, küçük kızın kesin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği bilgisine yer verilmiş, davanın ikinci duruşmasında da Adli Tıp Kurumundan tekrar rapor alınması kararlaştırılmıştı.

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