Mersin'de şarampole devrilen balık yemi yüklü tırda yangın çıktı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, şarampole devrilen balık yemi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Emre K'nin kullandığı 48 ACP 53 plakalı balık yemi yüklü tır, Taşucu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yoldan çıktı.

Şarampole devrilen tırın alev aldığını fark eden sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerin bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangın nedeniyle tır kullanılmaz hale geldi.



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