Mersin Toroslar'daki ibadethaneler Kurban Bayramı'na hazırlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla ibadethanelerde temizlik yapıldı.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi cemevi ve camilerde temizlik yaptı.

İbadethaneler çalışmanın ardından dezenfekte edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yürütülen çalışmalar sayesinde ibadethanelerin bayrama hazır hale getirildiğini kaydetti.



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