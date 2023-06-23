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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de "Afet Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi

AA

Mersin'de "Afet Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince afetlere hazırlıklı olunması amacıyla çalıştay gerçekleştirildi.

Belediyenin açıklamasına göre, Afet İşleri Dairesi Başkanlığınca "Afetlere Karşı Yol Haritamızı Birlikte Belirlemeye Devam Ediyoruz" sloganıyla organize edilen "Afet Yönetimi Çalıştayı", Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleşti.

Akademisyenler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve odaların temsilcilerin katıldığı programda, afetlere ilişkin hazırlanan konu başlıkları masaya yatırıldı.

Afet İşleri Dairesi Başkan Vekili Kemal Zorlu'nun sunum yaptığı çalıştayda, Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kıvanç Zorlu Aras ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibinden Doç. Dr. Evren Değirmenci de görüşlerini sundu.

Programa, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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