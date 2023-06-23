Mersin'de "Afet Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince afetlere hazırlıklı olunması amacıyla çalıştay gerçekleştirildi.

Belediyenin açıklamasına göre, Afet İşleri Dairesi Başkanlığınca "Afetlere Karşı Yol Haritamızı Birlikte Belirlemeye Devam Ediyoruz" sloganıyla organize edilen "Afet Yönetimi Çalıştayı", Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleşti.

Akademisyenler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve odaların temsilcilerin katıldığı programda, afetlere ilişkin hazırlanan konu başlıkları masaya yatırıldı.

Afet İşleri Dairesi Başkan Vekili Kemal Zorlu'nun sunum yaptığı çalıştayda, Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kıvanç Zorlu Aras ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibinden Doç. Dr. Evren Değirmenci de görüşlerini sundu.

Programa, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.



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