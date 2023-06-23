Mersin'de "11. Uluslararası Soli Güneş Festivali" başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Soli Güneş Festivali" başladı.

Viranşehir Mahallesi Soli Arena konser alanında gerçekleştirilen etkinlik dans gösterileri, müzik dinletisi ve spor etkinlikleriyle başladı.

Festival kapsamında, rap şarkıcısı ve söz yazarı Motive konser verdi.

Konserde sevilen parçalarını seslendiren sanatçıya hayranları eşlik etti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sanatçıya çiçek takdim etti.

Festival 25 Haziran'a kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.