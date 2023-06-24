Mersin'de "Kukla" operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki "Kukla" operasyonu kapsamında Mersin'de gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 20 Haziran'da düzenlenen operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tefecilik, tehdit ve kasten yaralama" suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 1'i savcılıkça serbest bırakıldı, 25'i adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı. Zanlılardan 6'sına ev hapsi tedbiri uygulanmasına, 8 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı, 20 Haziran'da Emniyet Genel Müdürlüğünce 15 organize suç örgütüne yönelik 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kukla Operasyonu'nda 353 şüphelinin gözaltına alındığını, operasyonda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah ile 93 tüfeğin ele geçirildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.