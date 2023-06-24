Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekiplerinin operasyonunda 2 kilo 251 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente gelen bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Dronla otoyolda takibe alınan otomobil, Mersin gişelerinde durduruldu. Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada, bagajda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile kaputa gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Otomobilde bulunan M.A, M.S. ve A.A. gözaltına alındı.

Ekipler, zanlılarla bağlantılı olduğunu tespit ettikleri Erdemli ilçesindeki şüpheli A.K'nin ikametgahı ve iş yerlerine de baskın yaptı.

Operasyonda yakalanan şüphelinin adreslerindeki aramalarda, 1 kilo 251 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 8 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 lira bulundu.

Emniyete götürülen 4 zanlının işlemleri sürüyor.

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