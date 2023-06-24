Mersin sahillerinde bayram tatili yoğunluğu başladı

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MERSİN (AA) - Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Mersin'e gelen yerli ve yabancı turistler, plajlarda yoğunluk oluşturuyor.

Silifke ilçesindeki Taşucu sahilinde vakit geçiren turistlerden bazıları denize girerken, bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih ediyor.

Yat turlarına katılan tatilciler de Akdeniz'in mavi sularının ev sahipliği yaptığı koyları geziyor.

Yat işletmecisi Mehmet Cömert, AA muhabirine, bayram hareketliliğinin başladığını söyledi.

Bayram tatilinin turizme olumlu yansıdığını aktaran Cömert, "Bu sene turizmden beklentimiz yüksek. Bayram tatilinin 9 gün olmasından dolayı mutluyuz. Beklentilerimizi karşılayacak şekilde rezervasyon alıyoruz. Umutluyuz. Umarım bu sezon hepimize hayırlı uğurlu olur." diye konuştu.

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