Mersin'de coğrafi işaretli 18 ürünün tanıtımı yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi tarafından kentin coğrafi işaretli 18 ürününün tanıtımı için etkinlik düzenlendi.



Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünlerden Tarsus kebabı, Erdemli Lamas limonu, Tarsus fındık lahmacunu, Mersin tantunisi, Tarsus humusu, Mut kayısısı, Silifke çileği, Tarsus şalgamı, Silifke yoğurdu, Tarsus beyazı üzüm, Mersin kerebiçi ve cezeryesi ikram edildi.

Her ürüne özgü yazılmış şiirlerin okunduğu etkinlikte müzik dinletisi de sunuldu.

MEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, çevresi, tarihi, sosyal ve kültürel değerleri ile bir birikimimin ürünü olan coğrafi işaretli ürünleri şiirle tanıtmak istediklerini söyledi.

Coğrafi işaretli ürünler konusunda gençlerin bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Atasoy, şunları kaydetti:

"Türk mutfağının en özel sanatlarından birisi de Mersin mutfağıdır. Mersin mutfağı, Akdeniz, Ortadoğu ile Yörük ve Türkmen kültürlerinin kişiliğini yansıtır. Mersin'e değer kazandıran coğrafi işaretli ürünler yine Mersin'in kültür birikiminden oluşmaktadır. Mersin'in bu kültür kaideleri, nitelikli turizmin bir parçası da olmalıdır. Tescilli ürünlerimiz kente katma değerler sağlamaktadır. "

MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol ve akademisyenlerin de yer aldığı program sonunda şef ve şairlere teşekkür belgesi takdim edildi.













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