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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Pehlivan, bayram için Mersin'e gelen tatilcileri kent girişinde karşıladı

AA

Vali Pehlivan, bayram için Mersin'e gelen tatilcileri kent girişinde karşıladı

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kurban Bayramı için şehre gelen tatilcileri kent girişinde karşıladı.

Vali Pehlivan, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve diğer ilgililerle Çeşmeli Mahallesi'ndeki polis ve jandarma kontrol noktasını ziyaret etti.

Buradaki polis ve jandarma personeliyle bayramlaşan Pehlivan, daha sonra kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla görüştü.

Sürücülere ve ailelerine, güvenli trafiğin önemini anlatan Pehlivan, vatandaşların bayramını kutladı, çikolata ikramında bulunarak, araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

- "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşamadık"

Pehlivan, gazetecilere, Mersin'de bayramın huzur içerisinde geçmesi için üst düzey tedbirler aldıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'na tüm birimlerin hazır olduğunu dile getiren Pehlivan, "Tedbirleri bu haftanın yoğunluğunu öngörerek artırdık. Bu hafta itibarıyla planlamaya koyduk. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Tedbirlerimiz hem genel asayişin sağlanmasına yönelik hem de bayramlarda yaşanan yoğunluğa karşı aldığımız tedbirleri içeriyor." ifadesini kullandı.

Tatil boyunca toplam 31 bin personelin görev yapacağını aktaran Pehlivan, havadan, karadan ve denizden denetimlerin süreceğini vurguladı.

Acil çağrı merkezi ve sağlık çalışanlarının da kesintisiz görev yapacağını belirten Pehlivan, "Bütün ekiplerimiz görevlerini etkin bir şekilde yerine getiriyor, getirmeye de devam edecek. Geliş yolunda olduğu gibi dönüşte de sıkı bir şekilde tedbirleri sürdüreceğiz. Lütfen kurallara uyalım. Bayramlar sevinçli oluğumuz günler. Bu güzel günlerin hüzne dönüşmemesi için lütfen kurallara ve kuraları denetleyen birimlere, işaretlere riayet edelim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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