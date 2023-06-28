Mersin'de sulama kanalına devrilen araçtaki anne, baba ve 8 yaşındaki oğulları öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hacı Yoldaş idaresindeki 01 AOA 769 plakalı otomobil, Günyurdu Mahallesi'ndeki köprüden geçerken sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Hacı Yoldaş (36) ve eşi Fesla Yoldaş'ın (40) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerce araçtan yaralı olarak çıkarılan Muhammed Enes Yoldaş (8) ve kendi imkanıyla kurtulan Ahmet Eren Yoldaş (10), ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuklardan 8 yaşındaki Muhammed Enes Yoldaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.