Hatayspor, forvet Onur Arı'yı kadrosuna kattı

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MERSİN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet Onur Arı'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen forvet Onur Arı ile 4 senelik sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oynadığı 89 maçta 31 gollük performans sergileyen Arı, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması ile çıktığı 33 maçta 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştır. Genç oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, 26 numaralı formasıyla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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