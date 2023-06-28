Mersin'de şehitler için kurban kesildi

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitler için kurban kesimi yapıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde, şehitler için kurban kesimi gerçekleştirildi.

Ekiplerin aşhaneye götürdüğü kurban etleri, şehit mevlit yemeklerinde kullanılacak.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



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