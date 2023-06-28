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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

AA

Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde dün denizde kaybolan 24 yaşındaki Suriyelinin cesedine ulaşıldı.

Menderes Mahallesi sahilinde dün denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu Eymen Muhammed'i bulmak için çalışmalar devam etti.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesine bağlı dalgıç polislerce yürütülen çalışmada, gencin cesedine Soli sahilinin 200 metre açıklarında ulaşıldı.

Eymen Muhammed'in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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