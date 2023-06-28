Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde dün denizde kaybolan 24 yaşındaki Suriyelinin cesedine ulaşıldı.

Menderes Mahallesi sahilinde dün denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu Eymen Muhammed'i bulmak için çalışmalar devam etti.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesine bağlı dalgıç polislerce yürütülen çalışmada, gencin cesedine Soli sahilinin 200 metre açıklarında ulaşıldı.

Eymen Muhammed'in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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