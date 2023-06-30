Mersin'de Müslüman ve Hristiyan din adamları yan yana dua etti

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 25. kez gerçekleştirilen "Dinlerin Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlik ve beraberlik için dua etti.



Farklı dine mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programa, Müftülük adına imam Hidayet Yıldız, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Coşkun Teymur, Mersin Katolik Kilisesi baş rahibi Roshan Cordeiro ve Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin katıldı.

İlahi ve duaların okunduğu programda kilise korosu da müzik dinletisi sundu.

Etkinlikte yan yan dua eden din adamları barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Vatandaşların da katıldığı program, bayramlaşma töreniyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.