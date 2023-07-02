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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de jandarma ekiplerince helikopterle trafik denetimi yapıldı

AA

Mersin'de jandarma ekiplerince helikopterle trafik denetimi yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptığı belirlenen 11 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bayram tatili sürecinde trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu seyahatin sağlanması amacıyla çeşitli uygulamalar yapıldı.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, turizm merkezlerindeki kara yollarını helikopterle denetledi.

Havadan yapılan incelemelerde, kural ihlali yaptığı belirlenen araçlar telsiz aracılığıyla yer kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi.

Trafik jandarma ve asayiş timlerinin de aralarında olduğu 24 timin katıldığı denetimlerde, 11 araç sürücüsüne 11 bin 469 lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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