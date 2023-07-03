Mersin'de darbedilip bırakıldığı hastanede ölen kadının aile evinde yas var

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MERSİN (AA) - Mersin'de erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi tarafından darbedilip bırakıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının aile evinde yas hakim.

Toroslar ilçesinde 29 Haziran'da erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa B. tarafından darbedilip ardından bırakıldığı hastanede müdahalelere rağmen 30 Haziran'da yaşamını yitiren 27 yaşındaki Esra Asena Temir'in ailesinin Akbelen Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretleri sürüyor.

Anne Asiye Temir, gazetecilere, olay günü zanlının annesinden kızının hastanede olduğunu öğrendiğini söyledi.

Hastaneye gittiklerini aktaran Temir, "Görüştüğümüz doktorlar kızımın beyninden çok darbe aldığını söylediler. 'Beyin kanaması geçirmiş ve beyninde ödem oluşmuş' dediler. Darbederek öldürmüş yavrumu. Ağır darbeyi başından almış yavrum. Doktorların raporunda da var." dedi.

Temir, bir anne olarak yaşadığı acıyı anlatamadığını belirterek, "Onun hapisten çıkmasını istemiyorum. Benim yavrum böyle canilerinden elinden gitti, başka gençlerin gitmesini istemiyorum. Anne olarak yanıyorum ben. Başka anneler yanmasın. Başka genç kızlar böyle canilerin tuzağına düşmesin. Allah böyle katilleri dünyada yaşatmasın. Benim prensesimi elimden aldı." ifadesini kullandı.

- Olay

Kentteki bir mağazada yönetici olarak çalışan Temir, 29 Haziran'da Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki evlerinin önüne gelen ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa B. ile telefonda tartıştıktan sonra evden çıkıp otomobiline binmiş, yanında oturan Mustafa B. ile bölgeden ayrılmıştı.

Temir'in kullandığı aracı bir süre sonra durduran Mustafa B, darbettiği kadını baygınlık geçirmesi üzerine araçla Toros Devlet Hastanesi'ne götürdükten sonra kaçmıştı.

Hastanedeki kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, başından darbe aldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın, yoğun bakımda doktorların müdahalelerine rağmen 30 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

Temir'in cenazesi Mersin Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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