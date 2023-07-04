Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali 1 Eylül'de başlayacak

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali 1-6 Eylül'de yapılacak.

Belediyenin açıklamasına göre, belediye binasında gerçekleştirilen temmuz ayı meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Sadık Altunok başkanlığındaki toplantıda, ilçede bu yıl 50. kez yapılacak Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali'nin tarihi de belirlendi.

Altunok, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ertelenen festivali, birlik ve beraberlik içerisinde 1-6 Eylül'de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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