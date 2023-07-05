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MERSİN (AA) - Mersin'de 1 milyon 7 bin 500 makaron ve 70 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sigara kaçakçılığı ve sahte içkiyle mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 2 şüphelinin gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı, Anamur ilçesinde de bir kişinin sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, bir kısmı doldurulmuş 1 milyon 7 bin 500 makaron ve 70 litre alkol ele geçirildi.

Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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