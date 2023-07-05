Mersin'de orman işletme personeline eğitim verildi

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MERSİN (AA) - Anamur Orman İşletme Müdürlüğü personeline İnsansız Hava Aracı Uçuş Lisansı ve Haritalama Eğitimi verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, Anamur'da 54 personele verilen eğitimde insansız hava araçları ve haritalama konusunda çalışma gerçekleştirildi.

Termal kameralı dron ve gece görüşlü kamera sistemleri hakkında bilgilerin verildiği eğitimde, saha uygulaması da yapıldı.

Eğitime, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, işletme şefleri ve personeller katıldı.​​​​​​​​​​​​​​



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