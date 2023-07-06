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        Mersin'de küçükbaş hayvan çalan 2 kişi tutuklandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 09:47
        Mersin'de küçükbaş hayvan çalan 2 kişi tutuklandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince Zeyne Mahallesi'nde 27 küçükbaş hayvan çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Ekipler, 3 şüphelinin 27 küçükbaş hayvanı çalarak kendi ağıllarına getirdiklerini tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

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