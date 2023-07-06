Mersin'de küçükbaş hayvan çalan 2 kişi tutuklandı
MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince Zeyne Mahallesi'nde 27 küçükbaş hayvan çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Ekipler, 3 şüphelinin 27 küçükbaş hayvanı çalarak kendi ağıllarına getirdiklerini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Hayvanlar, sahibine teslim edildi.