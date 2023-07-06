Deprem bölgesi için gönderilen su arıtma cihazları Mersin'e ulaştı

MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için yurt dışından hibe edilen su arıtma cihazları, Mersin'de AFAD'a teslim edildi.

İsrail Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansınca (MASHAV) 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerdeki ihtiyaçlar için hazırlanan çeşitli kapasitelerdeki 14 su arıtma cihazının yüklü olduğu gemi, Mersin Uluslararası Limanı'na geldi.

Rıhtıma yanaşan gemideki malzemeler, işlemlerin ardından tıra yüklendi.

Limanda düzenlenen teslimat törenine İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği misyon şef yardımcısı Nadav Markman, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ve AFAD yetkilileri katıldı.

AFAD koordinasyonunda teslim alınan su arıtma cihazlarının, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan yerlere gönderileceği bildirildi.

- "Türk halkını seviyoruz"

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Lillian, AA muhabirine, depremlerin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekibi desteği sunduklarını söyledi.

Yaraların sarılması için depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara da destek verdiklerine işaret eden Lillian, çadır kentlerde yaşayan afetzedelerin temiz suya erişebilmesi için bölgeye arıtma cihazları gönderdiklerini dile getirdi.

Lillian, MASHAV aracılığıyla deprem bölgesine 14 su arıtma cihazı daha gönderildiğini belirterek, "Biz buradayız. Bir ihtiyaç olduğunu bilirsek yardım eli uzatmaya çalışırız çünkü arkadaşlar bunun içindir. İsrail ve Türkiye çok iyi dostlar. Biz, ilişkilerimizi yeniden tazeliyoruz. Bu yüzden Türk halkı için burada olmamız çok doğal. Türk halkını seviyoruz ve bu yüzden onların yanındayız." diye konuştu.