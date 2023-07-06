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        Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 16:10
        Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

        MERSİN (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı.

        Toroslar 500 Kişilik Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 74 kulüpten yaklaşık 300 kadın ve erkek sporcu katılıyor.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya sporcuların ilgi gösterdiğini söyledi.

        Federasyon olarak kulüp ve sporcu sayılarını artırma hedefinde olduklarını aktaran Yıldırım, "Bu şampiyonada kategorisinde birinci olan kadın ve erkek sporcularımız milli takıma girmiş olacak. Bu sporcularımız ekim ayında Antalya'da yapılması planlanan dünya şampiyonasına katılarak, ülkemizi temsil edecek. Bundan sonraki süreçte önemli organizasyonlarımız olacak." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de spor kenti Mersin'de böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, etkinlikte mücadele eden sporculara başarı diledi.

        Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

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