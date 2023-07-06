Mezitli'de Romanlar için kültür ve sanat evi yapılacak

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, Roman vatandaşların yaşam tarzları ve yemek kültürlerinin tanıtılacağı kültür ve sanat evi inşa edilecek.

Mezitli Belediyesinin açıklamasına göre, ilçede yapımına başlanacak "Roman Kültür ve Sanat Evi" için hazırlanan protokol, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tarhan, ilçede Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığını belirterek, "Kültürümüzün en önemli zenginliklerinden biri olan Roman vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini, sahip oldukları kültürel ve sosyal zenginliklerini geliştirerek kendilerini ifade edebilmelerini istiyoruz. Çok önemli adımları birlikte atacağız." ifadesini kullandı.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Daylam da anlamlı bir projenin hayata geçirileceğini kaydetti.