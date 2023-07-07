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        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan tır şoförü öldü

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:12
        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan tır şoförü öldü

        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Tır şoförlüğü yapan 31 yaşındaki Yavuz Kazan'a Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

        Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, Yavuz Kazan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazan'ın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Polis, otomobille olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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