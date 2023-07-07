Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, ev ve okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 5 ev ve bir okuldan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zanlılar gözaltına alındı, adreslerde evler ve okuldan çalındığı belirlenen çok sayıda eşya ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.