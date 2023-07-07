Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 13:51
        Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, ev ve okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 5 ev ve bir okuldan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, zanlılar gözaltına alındı, adreslerde evler ve okuldan çalındığı belirlenen çok sayıda eşya ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        2 yıl önce göç ettiği ilçede, kaçtığı husumetlileri öldürdü
        2 yıl önce göç ettiği ilçede, kaçtığı husumetlileri öldürdü
        1 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada
        1 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada
        Sevgilisi tarafından darbedilip öldürülen Esra'nın annesi: İçim yanıyor
        Sevgilisi tarafından darbedilip öldürülen Esra'nın annesi: İçim yanıyor
        Havalar ısındı yılanlar ortaya çıktı, veteriner uyardı: Gıda kokusunu alan yılan eve girer
        Havalar ısındı yılanlar ortaya çıktı, veteriner uyardı: Gıda kokusunu alan yılan eve girer
        Sevgilisi tarafından dövülüp beyin kanaması geçiren Esra, yaşama tutunamadı
        Sevgilisi tarafından dövülüp beyin kanaması geçiren Esra, yaşama tutunamadı
        `Kızıldeniz'den gelen tropikal balıklar, Akdeniz'in damak tadını değiştirdi´
        `Kızıldeniz'den gelen tropikal balıklar, Akdeniz'in damak tadını değiştirdi´