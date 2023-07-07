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        Hatayspor, Sırp stoper Nikola Maksimovic'i transfer etti

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        Giriş: 07.07.2023 - 14:00
        Hatayspor, Sırp stoper Nikola Maksimovic'i transfer etti

        MERSİN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Sırp stoper Nikola Maksimovic'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Kızılyıldız, Torino, Spartak Moskova ve Napoli kulüplerinde forma giyen 31 yaşındaki Maksimovic ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Stoper Nikola Maksimovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Maksimovic'e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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