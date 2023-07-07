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        Mersin'de kadın cinayetleri protestosuna katılan Yeşil Sol Partililere tepki

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        Giriş: 07.07.2023 - 20:39
        Mersin'de kadın cinayetleri protestosuna katılan Yeşil Sol Partililere tepki

        MERSİN (AA) - Mersin'de, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi tarafından darbedilip, bırakıldığı hastanede hayatını kaybeden Esra Asena Temir'in ağabeyi, kadın platformu üyelerince düzenlenen protestoya Yeşil Sol Partililerin katılmasına tepki gösterdi.

        Mersin Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerine tepki amacıyla Güvenevler Mahallesi'nde bir araya geldi.

        Protestoya, 29 Haziran'da erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından darbedilip hastaneye bırakılan ve burada hayatını kaybeden Esra Asena Temir'in ailesi de katıldı.

        Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ve bazı parti üyelerinin de yer aldığı etkinliğin başlangıcında Temir'in ağabeyi Necip Temir, Yeşil Sol Partililerin de alanda bulunduğunu gerekçe göstererek ailesiyle protestoya katılmama kararı aldı.

        Necip Temir, "Siyasi parti, Yeşil Sol Parti istemiyorum. Biz bu platforma girmiyoruz. Bu davada benim kız kardeşimin adını kimse ağzına almasın. Onun adı Asena." diyerek gruba tepki gösterdi.

        Temir, daha sonra ailesiyle alandan ayrıldı.

        Mersin Kadın Platformu üyeleri ve diğer katılımcılar, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

        - Olay

        Kentteki bir mağazada yönetici olarak çalışan Esra Asena Temir, 29 Haziran'da Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki evlerinin önüne gelen ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Mustafa B. ile telefonda tartıştıktan sonra evden çıkıp otomobiline binmiş, yanında oturan Mustafa B. ile bölgeden ayrılmıştı.

        Temir'in kullandığı aracı bir süre sonra durduran Mustafa B, darbettiği kadını, baygınlık geçirmesi üzerine araçla Toros Devlet Hastanesi'ne bırakıp kaçmıştı.

        Hastanedeki kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, başından darbe aldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın, 30 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

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