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        FAO temsilcileri Mersin'de incelemede bulundu

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 14:15
        FAO temsilcileri Mersin'de incelemede bulundu

        MERSİN (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türki Cumhuriyetler temsilcileri, Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde incelemede bulundu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında Mersin'e gelen FAO temsilcileri, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın tarafından karşılandı.

        FAO temsilcileri Erdemli ve Silifke ilçesinde yapılan çalışmaları inceledi.

        Saha gezisinin de yapıldığı programda temsilcilere çalışmalar hakkında bilgi verildi.

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