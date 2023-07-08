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        Mersin'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 17:40
        Mersin'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Efrahim Kızıltaş, 3 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle Bağlar Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.

        Kızıltaş, çevredeki vatandaşların çalışmasıyla kanaldan çıkarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltaş, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kızıltaş'ın cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

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