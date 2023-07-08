Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hatayspor, kaleci Visar Bekaj'ı transfer etti

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 18:59
        Hatayspor, kaleci Visar Bekaj'ı transfer etti

        MERSİN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kosovalı kaleci Visar Bekaj'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce FC Prishtina ve KF Tirana takımlarında oynayan 1,91 metre boyundaki Bekaj ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Deneyimli kaleci Visar Bekaj ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Visar'a 'hoş geldin' diyor, bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Mersin'de evlere girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Mersin'de evlere girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Sulama kanalına atlayan Efrahim, yaşam savaşını kaybetti
        Sulama kanalına atlayan Efrahim, yaşam savaşını kaybetti
        8 milyon liralık kaçak motor blokları ve şanzıman ele geçirildi
        8 milyon liralık kaçak motor blokları ve şanzıman ele geçirildi
        "Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile bölgedeki işsizlik en aza indi"
        "Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile bölgedeki işsizlik en aza indi"
        2 yıl önce göç ettiği ilçede, kaçtığı husumetlileri öldürdü
        2 yıl önce göç ettiği ilçede, kaçtığı husumetlileri öldürdü
        1 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada
        1 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada