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        Mersin'de 7 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 19:55
        Mersin'de 7 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 7 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Akdeniz ve Toroslar'da "askıcılık" yöntemiyle 7 evden hırsızlık yapan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ziynet eşyası, para, cep telefonu ve bilgisayar çalınan evlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin M.D. olduğunu tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Öte yandan, şüphelinin hırsızlık yaptığı evlerin çevresinde yürümesi ve koşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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