Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'de evinin bahçesinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:16
        Mersin'de evinin bahçesinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

        MERSİN (AA) - Mersin'de evinin bahçesine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ilçesinde evinin bahçesine iklimlendirme sistemi kuran kişinin uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçildi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Bahçede yapılan incelemede, 8 kilo 224 gram esrar, 4 bin 793 kök Hint keneviri, 3 nem ölçüm cihazı, 4 pH ölçme cihazı, 11 ultraviyole ışık kaynağı, 8 zaman ayarlı priz, 2 havalandırma borusu, su motoru ve bir miktar sıvı gübre ele geçirildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Mersin'de evlere girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2)
        Mersin'de evlere girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2)
        Mersin'de evlere girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Mersin'de evlere girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Sulama kanalına atlayan Efrahim, yaşam savaşını kaybetti
        Sulama kanalına atlayan Efrahim, yaşam savaşını kaybetti
        8 milyon liralık kaçak motor blokları ve şanzıman ele geçirildi
        8 milyon liralık kaçak motor blokları ve şanzıman ele geçirildi
        "Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile bölgedeki işsizlik en aza indi"
        "Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile bölgedeki işsizlik en aza indi"
        2 yıl önce göç ettiği ilçede, kaçtığı husumetlileri öldürdü
        2 yıl önce göç ettiği ilçede, kaçtığı husumetlileri öldürdü