Mersin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 ACC 802 plakalı otomobil, Karaduvar Mahallesi'nde sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, araçtaki Bayram A'nın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkarılan Ayhan Mert K. ve Mert Ö. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.