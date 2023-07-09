Mersin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ali Kaygısız idaresindeki 33 AKB 939 plakalı otomobil, Gazipaşa Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.
Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla sulama kanalından yaralı olarak çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil, çalışmaların ardından çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.