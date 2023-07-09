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        Mersin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 19:02
        Mersin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ali Kaygısız idaresindeki 33 AKB 939 plakalı otomobil, Gazipaşa Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.

        Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla sulama kanalından yaralı olarak çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil, çalışmaların ardından çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

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