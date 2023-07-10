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        Silifke'de LGS'den 500 tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 13:19
        Silifke'de LGS'den 500 tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

        MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan 2 öğrenciye hediye ve başarı belgesi verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, müdürlük ek hizmet binasındaki törende, sınavdan tam puan alan öğrenciler Gülsen Nur Keçili ve Ali Buğra Uyduran'ı tebrik etti.

        Konuşmaların ardından Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, öğrencilere başarı belgesi verdi.

        Programa katılan kurum yöneticilere de Keçili ve Uyduran'a çeşitli hediyeler takdim etti.

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