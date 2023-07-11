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        GÜNCELLEME - Mersin'de şafak operasyonunda çeşitli suçlara karışan 30 zanlı yakalandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 06:28
        GÜNCELLEME - Mersin'de şafak operasyonunda çeşitli suçlara karışan 30 zanlı yakalandı

        MERSİN (AA) - Mersin'de polisin eş zamanlı şafak operasyonunda çeşitli suçlara karışan 30 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması ve olaylara ilişkin delillerin ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında olduğu çeşitli suçlara karışan 74 zanlının kimliği tespit edildi.

        Şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 111 ekipten yaklaşık 350 polis katıldı.

        Operasyonda 30 zanlı yakalandı, adreslerde çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

        Polisin, adresinde bulunmayan 44 kişiyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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