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        Anamur'da ORKÖY projesiyle alınan 2 traktör orman köylülerine verildi

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 10:12
        Anamur'da ORKÖY projesiyle alınan 2 traktör orman köylülerine verildi

        MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamındaki hibe ve kredi desteğiyle alınan 2 traktör, orman köylülerine teslim edildi.

        Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, ORKÖY projesinden yararlanan Adem Baş ve Abdülkerim Kılınç'a traktörleri verildi.

        Programda konuşan Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, teslimatını yaptıkları traktörlerin orman köylülerine hayırlı olmasını diledi.

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