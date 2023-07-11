Mersin'de güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, güvenlik ve asayiş konularındaki faaliyetler ele alındı.

Vali yardımcıları ve kaymakamların da bulunduğu toplantıda, kamu kurumlarında yürütülen hizmetler ile proje ve yatırımlar değerlendirildi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve Akdeniz Garnizon ve Bölge Komutan Vekili Deniz Albay Şevket Tarhan Şenol da katıldı.