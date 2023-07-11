Mersin'de meyve bahçesinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, meyve bahçesinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Aşağıkükür Mahallesi Belensazak mevkisindeki meyve bahçesinde, gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, 6 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, iş makineleri ve Anamur Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre, yangında 44,5 dönümü meyve bahçesi olmak üzere 51,5 dönüm alan zarar gördü.
Yangının çıktığı bölgedeki ev ve ahır da kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.