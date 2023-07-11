Mersin'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Mersin'in Silifke ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Taşucu Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, arazöz, ilk müdahale aracı, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yerleşim alanları ve seraların da bulunduğu bölgede önlem alınıyor.