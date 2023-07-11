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        Hatayspor, kaleci Arel Ekinci ile profesyonel sözleşme imzaladı

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        Giriş: 11.07.2023 - 15:10
        Hatayspor, kaleci Arel Ekinci ile profesyonel sözleşme imzaladı

        MERSİN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, takımın altyapısından kaleci Arel Ekinci ile profesyonel sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, altyapı oyuncusu Arel Ekinci ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Genç kalecimiz Arel Ekinci ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine teknik direktörümüz Volkan Demirel ve kalecimizin ailesi katıldı. Ailemizin bir ferdi olan Arel'e profesyonel futbol hayatında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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